Пока одни погибают, как мухи, другие – крутят гайки: оборонпром России активно использует зэков

Оборонный комплекс России уже давно переведен на три смены. На предприятиях производится и ремонтируется оружие и техника в режиме 24 на 7. И делают это даже заключенные.

Об этом сообщили в разведке Великобритании. То есть пока одних зэков уничтожают наши военные вблизи Бахмута и Соледара, другие крутят гайки на танках и занимаются их обслуживанием.

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Безотказная рабочая сила

По данным ведомства, в России, скорее всего, используют труд каторжников. Таким образом удается удовлетворить потребности в производстве во время военного времени.

В разведке напоминают, что еще в ноябре 2022 года "Уралвагонзавод", крупнейший российский производитель танков, после встречи с федеральной службой исполнения наказаний сообщил местным СМИ, что привлечет на предприятие 250 заключенных.

В отчете ведомства отметили, что Россия известна своей традицией привлечения к труду заключенных. Но на законодательном уровне она это возобновила только в 2017 году. Тогда возобновили принудительный труд, который должен быть альтернативой уголовному наказанию.

Представители разведки напоминают, что у России один из самых высоких показателей заключенных в мире. Итак, эта федеральная служба наказаний контролирует целую разветвленную империю, в которой насчитывалось более 400 тысяч зэков. Насчитывалось, ведь добрую часть из них уже вербовали в ЧВК "Вагнер". И они успешно гибнут в Украине.

Зеки – уникальный ресурс для России

Как отмечают в разведке, заключенные предоставляют лидерам России уникальный человеческий ресурс. Ведь его могут использовать для поддержки так называемой "спецоперации". Собственно, о чем мы и говорили выше. Ведь в тех случаях, когда не хватает добровольцев, можно просто гнать на фронт зэков, у которых и прав не так много есть.

Аналитики предполагают, что труд каторжников, вероятно, будет очень необходим в России. Особенно на предприятиях, которые занимаются изготовлением низкотехнологичного оружия, как тот же "Уралвагонзавод". Это и другие предприятия сейчас работают свыше своих сил, ведь враг несет потери не только среди живой силы, но и техники.

В заключение поделимся с вами актуальной статистикой потерь врага. По состоянию на утро 13 января удалось ликвидировать 114 130 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки на тот свет отправили 740 оккупантов.