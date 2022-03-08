Путинский режим уже начинает ощущать последствия войны. По информации российских СМИ, они ввели ограничения на лекарства.

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Речь идет о том, что теперь из России нельзя вывозить медикаменты, которые привезли из присоединившихся к санкциям стран.

Россияне пытаются обойти санкции

Украинский бизнесмен Мирослав Загорский выяснил, что граждане страны-оккупанта везут еду, лекарства и запчасти из страны ЕС. Они загружают товары в Германии и везут белорусскими грузовиками через границу с Польшей.

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