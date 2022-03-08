Путінський режим вже починає відчувати наслідки війни. За інформацією російських ЗМІ, ввели вони ввели обмеження на ліки.

До теми Австралія запровадила нові санкції проти Росії

Мовиться про те, що тепер з Росії не можна вивозити медикаменти, які привезли з країн, що долучились до санкцій.

Росіяни намагаються обійти санкції

Український бізнесмен Мирослав Загорський з'ясував, що громадяни країни-окупантки везуть їжу, ліки та запчастини із країни ЄС. Вони завантажують товари у Німеччині та їх везуть білоруськими вантажівками через кордон з Польщею.

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