Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России. Он выступил на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике.

Ранее Россия анонсировала 4,5 тысячи военных учений летом

Медведев подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет проводить оснащение Арктики современными видами вооружений. Якобы к этому вынуждают попытки иностранных стран дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Это будет эффективным ответом на попытки создать условия для антироссийских провокаций", – убежден он.

Почему жалуется Медведев

Замглавы ведомства также добавил, что ряд стран направляют свои усилия на то, чтобы ограничить деятельность России в Арктике. "Постоянно возникают какие-то претензии", – отметил он.

"Они хотят вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана. А также установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики", – считает чиновник.

При этом, наряду с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия. Оно направлено на сдерживание нашей страны,

– заявил Медведев.

И в то же время пожаловался, что против России выдвигают якобы надуманные и нелепые обвинения. Речь идет о том, что страна не способна обеспечить безопасную работу транспорта и нефтегазового и промышленного комплексов.

Все это, по словам заместителя главы российского Совбеза, создает прямые угрозы национальной безопасности. Он подчеркнул, что такая политика абсолютно недопустима.

Обратите внимание! Накануне Путин встретился с американским президентом Джо Байденом. Политики обсуждали, в частности, демилитаризацию Арктики.