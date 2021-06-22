Про це заявив Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу Росії. Він виступив на засіданні міжвідомчої комісії з питань забезпечення національних інтересів в Арктиці.

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Медведєв наголосив, що Росія й надалі проводитиме оснащення Арктики сучасними видами озброєнь. Мовляв, до цього змушують спроби іноземних країн дестабілізувати ситуацію у регіоні.

"Це буде ефективною відповіддю на спроби створити умови для антиросійських провокацій", – переконаний він.

Чому бідкається Медведєв

Заступник голови відомства також додав, що низка країн спрямовують свої зусилля на те, аби обмежити діяльність Росії в Арктиці. "Постійно виникають якісь претензії", – зазначив він.

"Вони прагнуть вести боротьбу за доступ до природних ресурсів Північного Льодовитого океану. А також встановити контроль над стратегічними морськими та повітряними комунікаціями Арктики", – вважає посадовець.

При цьому, поряд з нашими кордонами спостерігається збільшення іноземної військової присутності. Вона спрямована на стримування нашої країни,

– заявив Медведєв.

Й водночас поскаржився, що проти Росії висувають нібито надумані і безглузді звинувачення. Мовиться про те, що країна не здатна забезпечити безпечну роботу транспорту й нафтогазового та промислового комплексів.

Все це, за словами заступника глави російського Радбезу, створює прямі загрози національній безпеці. Він наголосив, що така політика є абсолютно неприпустимою.

Зверніть увагу! Напередодні Путін зустрівся з американським президентом Джо Байденом. Політики обговорювали, зокрема, демілітаризацію Арктики.