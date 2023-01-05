Куплю себе машину о**енную, – россиянка в присутствии мужа мечтает о его мобилизации
Источник:Владимир Золкин
Россиянки просто мечтают отправить на войну в Украину своих мужей. И как оказалось, это все – ради денег.
Так, одна из жительниц России заявила в прямом эфире в соцсети, что не против того, чтобы ее мужа мобилизовали и убили на войне. В этот момент ее "возлюбленный" сидел рядом с ней.
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Как россиянка мечтает о мобилизации своего мужа
Журналист Владимир Золкин опубликовал видео из эфира, в котором пообщался с россиянкой и ее мужем.
Женщина заявила, что скоро будет вторая волна мобилизации, и она с нетерпением ждет, чтобы ее мужа забрали на войну в Украину и убили. Журналист спросил у россиянки, хочет ли она получить четыре "ляма" за черный пакет с мужем, на что она ответила:
"Да, я хочу. Я говорю, я хочу. Я не скрываю. Он в курсе. Зато куплю себе машину ох**нную. Буду ездить и вспоминать его постоянно", – со смехом сказала россиянка.
Россиянка хочет отправить мужа на войну в Украину: смотрите видео
Возможна новая мобилизация в России: последние новости
- Оппозиционный журналист Игорь Яковенко убежден, что Россия не будет объявлять всеобщую мобилизацию. По его словам, мобилизационный процесс продолжается и без того, а объявление мобилизации приведет к еще большей панике.
- Однако Марк Фейгин заявил, что в России обязательно будет новая волна мобилизации. Цель – забрасывать ВСУ телами.
- Директор программ практической политики Института политического образования (ИПО) Александр Солонтай считает, что в России действительно объявят дополнительную мобилизационную волну. Однако в то же время границы, как во время военного положения, не будут закрывать.