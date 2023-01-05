Так, одна з мешканок Росії заявила у прямому ефірі в соцмережі, що не проти того, щоб її чоловіка мобілізували та вбили на війні. У цей момент її "коханий" сидів поруч з нею.
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Як росіянка мріє про мобілізацію свого чоловіка
Журналіст Володимир Золкін опублікував відео з ефіру, в якому поспілкувався з росіянкою та її чоловіком.
Жінка заявила, що скоро буде друга хвиля мобілізації і вона з нетерпінням чекає, щоб її чоловіка забрали на війну в Україну та вбили. Журналіст запитав у росіянки, чи хоче вона отримати чотири "лями" за чорний пакет з чоловіком, на що та відповіла:
"Так, я хочу. Я кажу, я хочу. Я не приховую. Він у курсі. Зате куплю собі машину ох**нну. Буду їздити та згадувати його постійно", – зі сміхом сказала росіянка.
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Можлива нова мобілізація в Росії: останні новини
- Опозиційний журналіст Ігор Яковенко переконаний, що Росія не буде оголошувати загальну мобілізацію. За його словами, мобілізаційний процес триває й без того, а оголошення мобілізації призведе до ще більшої паніки.
- Однак Марк Фейгін заявив, що у Росії обов'язково буде нова хвиля мобілізації. Мета – закидати ЗСУ тілами.
- Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти (ІПО) Олександр Солонтай вважає, що у Росії справді оголосять додаткову мобілізаційну хвилю. Однак водночас кордони, як під час воєнного стану, не закриватимуть.