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      России не удастся отменить санкции из-за коронавируса, – МИД Австрии

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      Коронавирус не повлияет на российские санкции / GettyImages

      Россия уже несколько раз непрозрачно намекнула, что пришло время отменить санкции против нее из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Однако МИД Украины выступает категорически против такой идеи, и его в этом поддерживает частности Австрия.

      Попытки отменить санкции бесперспективны, по словам главы МИД Австрии Александра Шалленберга. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке.

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      В этой позиции Австрия разделяет мнение Украины. Санкции нужно сохранить как ответ на агрессивные действия России и нарушения Москвой норм международного права.

      Ранее в Совете Федерации России заявили, что из-за эпидемии коронавируса и падения мировых цен на нефть "нужно обнулить" все в мире экономические санкции. В Министерстве иностранных дел Украины сразу же напомнили, что Россия может сама "обнулить" санкции против себя, освободив Крым и убрав свои войска с Донбасса.

      Что известно о санкциях против России?
      Первые санкции мировое сообщество ввела против России в 2014 году из-за аннексии Крыма. Впоследствии они были расширены за российского вторжения на Донбасс. После этого международные санкции постоянно расширялись из-за обострения боевых в Украине, строительства "Северного потока-2", попытки убийства Сергея Скрипаля и тому подобного.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости России Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба – новости Австрия МИД Украины Санкции Украина – Россия
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