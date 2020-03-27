Росії не вдасться скасувати санкції через коронавірус, – МЗС Австрії
Росія вже декілька разів непрозоро натякнула, що час скасувати санкції проти неї через пандемію коронавірусу і економічну кризу. Однак МЗС України виступає категорично проти такої ідеї, і його у цьому підтримує зокрема Австрія.
Намагання скасувати санкції є безперспективним, за словами голови МЗС Австрії Александра Шалленберга. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Україні у фейсбуці.
До теми Путін на саміті G20 заговорив про мораторій на санкції
У цій позиції Австрія поділяє думку України. Санкції потрібно зберегти як відповідь на агресивні дії Росії та порушення Москвою норм міжнародного права.
Раніше у Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції. У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.
Що відомо про санкції проти Росії?Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас. Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.
Читайте також
-
Примусова шпиталізація через коронавірус: як працює та кого можуть покаратисьогодні , 06:22
-
У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавіруссьогодні , 10:58
-
Європарламент ухвалив терміновий план для порятунку економіки ЄС під час пандемії: деталісьогодні , 11:14
-
Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампасьогодні , 10:45
-
Прогноз погоди на 27 березня: буде по-весняному тепло та без опадівсьогодні , 09:16
-
Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованихсьогодні , 06:00