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      Росії не вдасться скасувати санкції через коронавірус, – МЗС Австрії

      - Читать новость на русском
      Коронавірус не вплине на російські санкції / GettyImages

      Росія вже декілька разів непрозоро натякнула, що час скасувати санкції проти неї через пандемію коронавірусу і економічну кризу. Однак МЗС України виступає категорично проти такої ідеї, і його у цьому підтримує зокрема Австрія.

      Намагання скасувати санкції є безперспективним, за словами голови МЗС Австрії  Александра Шалленберга. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Україні у фейсбуці.

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      У цій позиції Австрія поділяє думку України. Санкції потрібно зберегти як відповідь на агресивні дії Росії та порушення Москвою норм міжнародного права.

      Раніше у Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції. У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.

      Що відомо про санкції проти Росії?Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас. Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Росії Новини України Новини політики Дмитро Кулеба – новини Австрія МЗС України Санкції Україна – Росія
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