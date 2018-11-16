России не удастся поставить Украину на колени, – Климкин о крымской резолюции ООН

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин прокомментировал проект резолюции относительно Крыма.

Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в Twitter.

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3й Комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо прав людини у Криму. Вперше перелічені імена українських політичних бранців Кремля. Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких підтримує демократичний цивілізований світ. https://t.co/POQIWInOHF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15. November 2018

Эта резолюция об украинцах, которых в России не удается поставить на колени, и которых поддерживает демократический цивилизованный мир,

– написал министр иностранных дел Украины.

Напомним, что 26 стран проголосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". В том числе Россия и Китай.

О чем идет речь в новой крымской резолюции ООН?Проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.