России не удастся поставить Украину на колени, – Климкин о крымской резолюции ООН
Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин прокомментировал проект резолюции относительно Крыма.
Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в Twitter.
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Эта резолюция об украинцах, которых в России не удается поставить на колени, и которых поддерживает демократический цивилизованный мир,
– написал министр иностранных дел Украины.
Напомним, что 26 стран проголосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". В том числе Россия и Китай.
О чем идет речь в новой крымской резолюции ООН?Проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.