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      Росії не вдасться поставити Україну на коліна, – Клімкін про кримську резолюцію ООН

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      Павло Клімкін прокоментував проект резолюції щодо Криму
      Павло Клімкін прокоментував проект резолюції щодо Криму / 24 канал

      Глава українського зовнішньополітичного відомства, Павло Клімкін, прокоментував проект резолюції щодо Криму.

      Про це міністр закордонних справ України повідомив у Twitter.

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      Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких підтримує демократичний цивілізований світ,
      – написав міністр закордонних справ України.

      Нагадаємо, що 26 країн проголосували проти оновленого проекту резолюції "Ситуація із правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)". В тому числі Росія та Китай.

      Про ще йдеться у новій кримській резолюції ООН?Проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

      Теги: Новини політики Новини України Генасамблея ООН ООН Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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