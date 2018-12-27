России нужно, чтобы Украина была вассалом, – Марчук о планах Кремля

России нужна трансформированная Украина – примерно то же Кремль сейчас делает с Беларусью. Именно поэтому в РФ каждый раз ищут аргументы для того, чтобы не искать компромисс.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук, пишет "Прямой".

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Он отметил, что Кремль хочет воплотить во взаимоотношениях с Украиной модель своего поведения с Беларусью.

Там еще не все до конца получилось. Но то, что сейчас Россия делает с Беларусью, за некоторое время очень грамотно загнав Беларусь в тесную зависимость от России, – примерно то же самое,

– сказал эксперт.

Марчук отметил, что России нужна Украина. Там хотят, чтобы она была "неким вассалом".

"Может, даже не "союзное государство" пока что, как она сейчас это делает с Беларусью. Но вассалом, который бы был послушным – никакого НАТО, никакой евроинтеграции", – считает он.

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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе добавил, что уже для такой "прирученной" Украині Кремль захочет создать дополнительные элементы зависимости различного характера: экономического, инвестиционного и финансового.