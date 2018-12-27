Росії потрібно, щоб Україна була васалом, – Марчук про плани Кремля

Росії потрібна трансформована Україна – приблизно те ж Кремль зараз робить з Білоруссю. Саме тому в РФ кожного разу шукають аргументи для того, аби не шукати компроміс.

Про це заявив представником України у Тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук, пише "Прямий".

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Він зазначив, що Кремль хоче втілити у взаєминах з Україною модель своєї поведінки з Білоруссю.

Там ще не все до кінця вийшло. Але те, що зараз Росія робить з Білоруссю, за деякий час дуже грамотно загнавши Білорусь в тісну залежність від Росії, – приблизно те ж саме,

– сказав експерт.

Марчук наголосив, що Росії потрібна Україна. Там хочуть, аби вона була "таким собі васалом".

"Може, навіть не "союзное государство" поки що, як вона зараз це робить з Білоруссю. Але васалом, який би був слухняним– ніякого НАТО, ніякої євроінтеграції", – вважає він.

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Представник країни в Тристоронній контактній групі додав, що вже в такій "прирученій" України Кремль захоче створити додаткові елементи залежності різного характеру: економічного, бізнесового та фінансового.