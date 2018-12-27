Росії потрібно, щоб Україна була васалом, – Марчук про плани Кремля
Росії потрібна трансформована Україна – приблизно те ж Кремль зараз робить з Білоруссю. Саме тому в РФ кожного разу шукають аргументи для того, аби не шукати компроміс.
Про це заявив представником України у Тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук, пише "Прямий".
Читайте також: Що Путін робитиме у 2019 році: прогноз американського аналітика
Він зазначив, що Кремль хоче втілити у взаєминах з Україною модель своєї поведінки з Білоруссю.
Там ще не все до кінця вийшло. Але те, що зараз Росія робить з Білоруссю, за деякий час дуже грамотно загнавши Білорусь в тісну залежність від Росії, – приблизно те ж саме,
– сказав експерт.
Марчук наголосив, що Росії потрібна Україна. Там хочуть, аби вона була "таким собі васалом".
"Може, навіть не "союзное государство" поки що, як вона зараз це робить з Білоруссю. Але васалом, який би був слухняним– ніякого НАТО, ніякої євроінтеграції", – вважає він.
Читайте також: Влада Росії хоче переписати Конституцію під Путіна, – ЗМІ
Представник країни в Тристоронній контактній групі додав, що вже в такій "прирученій" України Кремль захоче створити додаткові елементи залежності різного характеру: економічного, бізнесового та фінансового.
Вибір редакції
-
"Це не військова база": Зоря розповів, як Києво-Печерська та Почаївська лаври перейдуть до ПЦУсьогодні , 01:05
-
Під час воєнного стану не були введені важливі заходи, – експерт27 грудня , 23:03
-
"Встали і вийшли з кімнати": як представники РФ реагують на запитання про звільнення моряків27 грудня , 21:34