"Саботаж, троллинг и постоянные нападения": Россия уже 100 дней игнорирует предложение о перемирии
- Украина поддержала мирное предложение США о прекращении огня с Россией 100 дней назад, но Россия продолжает игнорировать эту инициативу.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия саботирует мирный процесс и усиливает террор против Украины.
- Министерство иностранных дел Чехии также отметило необходимость оказывать максимальное давление на Россию для достижения мира.
Украина 100 дней назад поддержала мирное предложение США о полном прекращении огня с Россией. Москва продолжает игнорировать идею перемирия.
Соответствующее заявление в четверг, 19 июня, сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в соцсети Х.
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Россия отказывается от прекращения огня
По словам украинского министра, уже прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США о полном прекращении огня во избежание смертей и продвижения реального мирного процесса.
Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, вместо того, чтобы прекратить его,
– написал он.
Он подчеркнул, что Украина остается преданной миру, пока Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США. Сибига добавил, что пришло время заставить Россию к миру путем санкций и расширения возможностей для Украины.
Подобное напоминание обнародовало и Министерство иностранных дел Чехии. Там напомнили, что Украина "четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам" и 100 дней назад приняла предложение о прекращении огня.
"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на мирных жителей. Кремль не хочет мира. На него нужно оказывать максимальное давление", – резюмировали в чешском внешнедипломатическом ведомстве.
К слову, в мае Дональд Трамп вновь призвал Украину и Россию безусловно прекратить огонь на 30 дней. Он выразил надежду, что соответствующего режима будут придерживаться, иначе США и партнеры введут санкции.