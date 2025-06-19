"Саботаж, троллинг и постоянные нападения": Россия уже 100 дней игнорирует предложение о перемирии

Украина 100 дней назад поддержала мирное предложение США о полном прекращении огня с Россией. Москва продолжает игнорировать идею перемирия.

Соответствующее заявление в четверг, 19 июня, сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в соцсети Х.

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Россия отказывается от прекращения огня

По словам украинского министра, уже прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США о полном прекращении огня во избежание смертей и продвижения реального мирного процесса.

Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, вместо того, чтобы прекратить его,

– написал он.

Он подчеркнул, что Украина остается преданной миру, пока Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США. Сибига добавил, что пришло время заставить Россию к миру путем санкций и расширения возможностей для Украины.

Подобное напоминание обнародовало и Министерство иностранных дел Чехии. Там напомнили, что Украина "четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам" и 100 дней назад приняла предложение о прекращении огня.

"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на мирных жителей. Кремль не хочет мира. На него нужно оказывать максимальное давление", – резюмировали в чешском внешнедипломатическом ведомстве.

К слову, в мае Дональд Трамп вновь призвал Украину и Россию безусловно прекратить огонь на 30 дней. Он выразил надежду, что соответствующего режима будут придерживаться, иначе США и партнеры введут санкции.