В Министерстве обороны Украины сообщили, что россияне 12 марта били по военным объектам Воздушных сил.

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Атаки врага по военным объектам Украины

Три крылатые ракеты рашистов удалось перехватить противовоздушной обороной.

Впрочем, большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре,

– отметили в Минобороны.

Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.

Ударная авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по наземным целям россиян. Речь идет о скоплении вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.

Напомним, утром 13 марта россияне нанесли удар по Яворовскому полигону Львовской области. Кроме того, враг уже в третий раз обстрелял аэропорт в Ивано-Франковске.

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