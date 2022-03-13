У Міністерстві оборони України повідомили, що росіяни 12 березня гатили по військових об'єктах Повітряних сил.

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Атаки ворога по військових об'єктах України

Три крилаті ракети рашистів вдалося перехопити протиповітряною обороною.

Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі,

– зазначили у Міноборони.

Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

Ударна авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по наземних цілях. Йдеться про скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.

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