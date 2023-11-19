Россия 19 ноября снова ударила по Херсону. В результате атаки пострадала 3-летняя девочка.
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Что известно о пострадавших
У ребенка минно-взрывная травма и осколочные ранения. Ей оказывают необходимую помощь. Состояние девочки – средней тяжести.
Министр внутренних дел Игорь Клименко написал, что в результате обстрела в общей сложности пострадали 5 человек: 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и еще две женщины 47 и 69 лет.
По его словам, ребенок с бабушкой гуляли во дворе, когда их накрыла вражеская артиллерия.
Военное преступление зафиксировано,
– подчеркнул глава МВД.
В 11:06 19 ноября Роман Мрочко сообщил, что в городе произошли мощные взрывы . Он призвал жителей города находиться в укрытиях и не пренебрегать собственной безопасностью.
Россия продолжает обстреливать Херсон, несмотря на некоторые успехи украинской армии на левом берегу области. В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что нашим воинам удалось подвинуть россиян на 3 – 5 километров от Днепра.
Ситуация в Херсонской области
- Российские захватчики расстреляли двух гражданских во временно захваченном селе Масловка Херсонской области. Тела 40-летнего Александра Бондаренко и 49-летней Ирины Барановой обнаружили 16 ноября в собственном доме по улице Садовой. Оккупационные власти заявили, что по подозрению в убийстве задержали военнослужащих 12267 воинской части России – 34-летнего Виталия Филиппова из Московской области и 34-летнего Андрея Сафронова из временно оккупированной части Донецкой области.
- Во время очередного обстрела 14 ноября враг ранил двухмесячную девочку . Александр Прокудин подчеркнул, что, к счастью, благодаря заботливым и профессиональным медикам беды удалось избежать. Состояние младенца оценивали как средней тяжести. В то же время, он не ухудшался.
- Захватчики заявили о своем "уходе" с левобережья Херсонской области, чтобы спровоцировать реакцию Сил обороны Украины . В то же время получили обратный эффект. Это объяснила представитель Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, после неудачного заявления о якобы "уходе" в армии врага началась паника, именно поэтому заявление пришлось "аннулировать".