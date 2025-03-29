Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что перед ударом мониторинговые группы предупреждали об угрозе. Почти сразу после этого в центральных районах города раздался громкий взрыв.

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Детали атаки по Кривому Рогу

Известно, что враг атаковал Кривой Рог с территории временно оккупированного Крыма. Было запущено баллистическую ракету.

Враг нанес удар по плотной городской застройке в одном из центральных районов.

По состоянию на сейчас известно о 5 раненых горожан. Они в состоянии средней тяжести. Мощная взрывная волна в результате прилета ракеты вызвала повреждение стекол в многоэтажных и частных домах. Также было повреждено учебное заведение и помещения малого и среднего бизнеса, – отметил корреспондент из Кривого Рога.

На месте происшествия работают все оперативные службы, в частности спасатели, правоохранители, волонтеры и парамедики. Все для того, чтобы оказать необходимую помощь людям, которые пострадали.

Обратите внимание! Количество раненых в результате баллистического удара по Кривому Рогу возросло до семи человек.

Фефилатьев также отметил, что часть города, которая пострадала, уже не впервые оказалась под прицелом врага, несмотря на то, что там никогда не было и сейчас нет никаких военных объектов.