Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

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Сколько людей пострадало в результате удара по Кривому Рогу

Россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу днем 29 марта. Впоследствии Вилкул сообщил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.

На сейчас пять раненых, все средние. Ракетный удар в плотной городской застройке. Все работаем,

– написал он.

Последствия атаки на Кривой Рог / Фото Общественного

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в результате российского обстрела пострадали многоэтажки и частные дома, школа и автомойка.

К слову, взрывы в Кривом Роге прозвучали примерно в 11:28. За несколько минут до этого, в 11:24, Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а уже в 11:26 зафиксировали скоростную цель, которая двигалась в сторону города.