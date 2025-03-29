Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Скільки людей постраждало внаслідок удару по Кривому Рогу

Росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу вдень 29 березня. Згодом Вілкул повідомив, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 осіб.

На зараз п'ять поранених, усі середні. Ракетний удар у щільній міській забудові. Усі працюємо,

– написав він.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото Суспільного

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок російського обстрілу постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, школа й автомийка.

До слова, вибухи в Кривому Розі пролунали приблизно о 11:28. За кілька хвилин до цього, о 11:24, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, а вже о 11:26 зафіксували швидкісну ціль, що рухалася в бік міста.