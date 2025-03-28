Так, у Зеленського заявили, що лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених удари Росії, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України, передає 24 Канал.

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Росія готується посилити атаки на Україну

Керівник Центру протидії дезінформації прокоментував поведінку окупантів. За словами Андрія Коваленко, Путін фактично свідомо принижує Трампа.

Він (Путін – 24 Канал) б'є по енергоінфраструктурі далі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та "балакуном",

– йдеться у повідомленні Коваленка.

Посадовець нагадав, що наразі Росія щодня здійснює атаки "Шахедами" на Україну і планує наростити їх кількість в ближчі місяці. Кремль у такий спосіб прагне дискредитувати США на світовому рівні.