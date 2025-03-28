На жаль, внаслідок ворожих дій є постраждалий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДСНС.
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Атака на Одещину
Внаслідок російської атаки по Одещині сталося займання гаражних приміщень, господарської споруди. Також пошкоджені приватні житлові будинки.
Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС
Рятувальники ДСНС та пожежний підрозділ Національної гвардії України оперативно ліквідували пожежі.
Відомо, що за попередньою інформацією постраждала 1 людина. Вказується, що психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.
Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Національної гвардії України – 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
В ДСНС показали кадри жахливих наслідків атаки.
Наслідки удару по Одещині: дивіться відео
Нагадаємо, ввечері 27 березня російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин – застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву. Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.