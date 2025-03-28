Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Геннадія Труханова.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Тривогу в Одеській області оголосили о 00:23. Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих безпілотників для регіону.

Увага! Ворожі БпЛА в акваторії Чорного моря північним курсом на Одесу,

– написали військові.

Пізніше вони зазначали, що ворожі дрони-камікадзе в Одеській області рухаються курсом на північ.

Вибухи в Одесі почули о 01:49. Про гучні звуки написав міський голова Геннадій Труханов.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи", – написав він.

За попередніми даними, в Одеському регіоні ППО працює по ворожих дронах.

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