Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.

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Что известно о взрывах в Одессе

Тревогу в Одесской области объявили в 00:23. Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских беспилотников для региона.

Внимание! Вражеские БПЛА в акватории Черного моря северным курсом на Одессу,

– написали военные.

Позже они отмечали, что вражеские дроны-камикадзе в Одесской области движутся курсом на север.

Взрывы в Одессе услышали в 01:49. О громких звуках написал городской голова Геннадий Труханов.

"Одесситы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы", – написал он.

По предварительным данным, в Одесском регионе ПВО работает по вражеским дронам.

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