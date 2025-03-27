Как происходит тренировка на неспокойных волнах Черного моря показывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA". Эти "фейерверки" одесситы теперь наблюдают ежедневно. Уже почти две недели с наступлением темноты оккупанты запускают с моря на область десятки ударных дронов.

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Их встречают бойцы Морской охраны. Военный с позывным "Феникс" рассказал, что экипажи работают в непрерывном режиме. Днем, когда вражеские дроны берут паузу, пограничники выходят в море – на тренировку.

Как пограничники защищают украинское море

"Практика мне дает улучшение моих персональных навыков в стрельбе: по надводным мишеням, по воздушной и наземной цели. Стрельбы у нас проводятся регулярно, и я считаю, что это очень полезно для военнослужащих, которые проходят службу сейчас на кораблях", – рассказал "Феникс".

Он служит на корабле уже более полугода. Россияне постоянно корректируют и совершенствуют свою тактику, а это значит – нужно быть готовыми к любым ситуациям.

Довольно часто приходится сейчас использовать стрелковое оружие, ведь наш враг не спит, он создает новую технику, новые средства для поражения наших сил. Поэтому стрелковое оружие является неотъемлемой частью защиты нашего корабля,

– сказал "Феникс".

Он признался, что когда сообщил родителям о том, что собирается идти в армию, его не поддержали.

"Сначала они негативно к этому отнеслись, ведь считали, что мне лучше пойти на гражданский флот. Но это было мое решение, и я решил, что сам буду создавать свое будущее, связанное с защитой Родины", – вспомнил "Феникс".

Бок о бок с "Фениксом" защищает украинское море и его побратим "Зенит". Он рассказал, что тренироваться на воде очень непросто, ведь нужно учитывать и погодные условия.

Стрельба в море имеет свою специфику, ведь приходится выполнять ее на ходу, в штормовую погоду или, как сегодня, в условиях тумана,

– рассказал моряк-пограничник "Зенит".

Не обращают внимания на погоду и россияне. Ежедневно с наступлением темноты из морского тумана виднеются рои ударных дронов. На прошлой неделе им удалось уничтожить 6 так называемых "мопедов". А это значит, что постоянные тренировки приносят результат – моряки умеют поражать врага с первого выстрела.

Операция "Лунар" в Австралии

Австралийский район "Северная Территория" – одно из лучших в мире мест для рыболовства. Фанаты из многих стран съезжаются сюда, чтобы увидеть, как дикие земли переходят в огромные плавни. Впрочем, с недавних пор этот райский уголок стал центром внимания австралийских правоохранителей. С декабря прошлого года здесь продолжается пограничная операция под названием "Лунар". Ее цель – борьба с иностранными рыболовными судами-браконьерами.

В связи с масштабами нелегального промысла к операции привлекли пограничные подразделения других австралийских штатов и патрульную авиацию. Ведь здешняя береговая линия – это тысячи километров плавней, где могут скрываться браконьеры.

Мы планируем усилить реагирование и развернуть свои силы на 10 тысячах километров береговой линии,

– рассказала руководитель операции "Лунар" Трейси Гриффин.

Очевидно, для сохранения уникальной экосистемы Австралии правительство настроено очень решительно. И пограничники имеют для этого все необходимые полномочия – даже до уничтожения браконьерских плавсредств.

Для операции "Лунар" мы задействуем все возможности, которые есть в нашем распоряжении, для прекращения этой незаконной деятельности,

– сказал министр внутренних дел Австралии.

"Война виски": как Дания и Канада поделили остров

Канада имеет сухопутную границу не только с США, но и с Данией. Эта граница возникла только в 2022 году – после почти полвекового спора, который получил название "Война виски".

Начало странного конфликта можно датировать 1973 годом, когда страны провели морскую границу в проливе Нерса – между датской Гренландией и канадским островом Элсмир. Как раз на этой линии оказался необитаемый остров Ганса площадью менее полутора квадратных километров. Поделить его так и не удосужились.

В 1984 году на остров высадились канадские военные. Они оставили после себя национальный флаг, бутылку виски "Кенедиан Клаб" и записку: "Добро пожаловать в Канаду!".

Реакция Дании не заставила себя ждать. Уже через несколько недель сюда прибыл министр по делам Гренландии Том Хоем. Уважительно свернув канадский флаг, он заменил его своим и оставил бутылку датского шнапса. Конечно, тоже с запиской: "Добро пожаловать на Датский остров!". Этот веселый ритуал повторялся из года в год – даже после того, как информация о запасах углеводородов не подтвердилась. Поговаривают, что бутылки с алкоголем опустошали прямо на месте.

Завершению странного соперничества поспособствовала реальная война. В июне 2022 года Дания и Канада заключили договор, поделив остров Ганса почти пополам. По заявлениям подписантов, это было сделано, чтобы продемонстрировать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и показать миру, как должны решаться споры в XXI веке.

Я не могла поверить, что мы смогли решить этот очень важный вопрос. Мы хотели дать импульс, особенно учитывая то, что произошло 24 февраля с вторжением России в Украину. Наше проявление символическое, поскольку мы видим, что сейчас происходит незаконное и неоправданное вторжение,

– сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Что касается ритуального действа с бутылками, то последняя церемония обмена таки состоялась. Теперь это уникальное "оружие" в борьбе за территории занимает почетное место в музеях.