Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зазначивши, що перед ударом моніторингові групи попереджали про загрозу. Майже одразу після цього у центральних районах міста пролунав гучний вибух.

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Деталі атаки по Кривому Рогу

Відомо, що ворог атакував Кривий Ріг із території тимчасово окупованого Криму. Було запущено балістичну ракету.

Ворог завдав удару по щільній міській забудові в одному із центральних районів.

Станом на зараз відомо про 5 поранених містян. Вони в стані середньої важкості. Потужна вибухова хвиля внаслідок прильоту ракети спричинила пошкодження шибок у багатоповерхових та приватник будинках. Також було пошкоджено заклад освіти та приміщення малого та середнього бізнесу, – зазначив кореспондент із Кривого Рогу.

На місці події працюють всі оперативні служби, зокрема рятувальники, правоохоронці, волонтери та парамедики. Все для того, щоб надати необхідну допомогу людям, які постраждали.

Зверніть увагу! Кількість поранених внаслідок балістичного удару по Кривому Рогу зросла до семи осіб.

Фефілатьєв також зауважив, що частина міста, яка постраждала, вже не вперше опинилась під прицілом ворога, попри те, що там ніколи не було і зараз немає жодних військових об'єктів.