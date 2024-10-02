НАТО должно модернизироваться из-за адаптации России к войне, – представительница Пентагона

Россия активно учится и адаптируется к военным условиям и вызовам, с которыми она столкнулась на поле боя. Поэтому странам НАТО нужно оперативно модернизировать свою оборонно-промышленную базу.

Помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селести Волландер добавила, что санкции не смогли развалить экономику России. Об этом сообщает Укринформ.

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Почему НАТО необходимо срочно модернизироваться

Мы видим, как Россия учится и адаптируется, воюя против Украины... Российские вооруженные силы на самом деле способны адаптироваться к вызовам, с которыми столкнулась Россия, воюя с невероятно мотивированными, боеспособными и современными украинскими Вооруженными Силами,

– сказала Волландер.

Она подчеркнула, что, несмотря на санкции, российская экономика не разрушилась, а оборонная промышленность России продолжает изготавливать необходимую продукцию. Как отметила помощница Остина, хотя продукция и не достигает советского уровня, но ее вполне достаточно для поддержания и восстановления военных мощностей страны-агрессора.

По мнению Волландер, учитывая эти события, союзники должны "серьезно отнестись к расширению и модернизации своей оборонно-промышленной базы, чтобы не просто производить больше, но и в более сжатые сроки".

Страны НАТО должны быть способны пополнять свои запасы и адаптировать оборонную промышленность к современным условиям, отметила помощница министра обороны США.

Волландер считает, что установленный в странах альянса показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП является минимальным, а не максимальным.

"На самом деле нам нужно тратить более 2%, чтобы полностью удовлетворять наши оборонные потребности", – отметила представительница Пентагона.

Она также подчеркнула, что усиление оборонно-промышленной базы "является реальной следующей задачей, к решению которой НАТО должно быть готово".