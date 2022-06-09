Россия активизировала психологические и информационные операции для подрыва духа украинцев, – ISW

Российские силовики пытаются подорвать моральный дух защитников Украины. Для этого начали проводить психологические и информационные операции.

Это уже подтвердило Генеральное управление разведки Минобороны. Какие операции активизировали россияне, рассказали 8 июня эксперты американского Института изучения войны – ISW.

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Как пытаются деморализовать наших воинов

Россияне начали посылать очень много сообщений украинским военным. Речь как о SMS, так и об сообщениях во всех распространенных мессенджерах. Такие действия специалисты называют ИПСО.

Российские войска присылают на персональные устройства украинских военнослужащих сообщения с угрозами, призывом предать служебную присягу, сложить оружие, сдаться или перейти в армию России,

– отметили в ISW.

В ГУР сообщили, что некоторые из таких писем используют информацию о местонахождении. Таким образом, угрожают вредом не только военным, но и членам их семей.

Что известно об ИПСО Простейшая расшифровка аббревиатуры – информационно-психологическая операция. Это видоизмененный перевод западного понятия Psychological Operations – PSYOPS. Суть таких операций состоит в том, чтобы максимально повлиять на настроения определенных групп общества.



ИПСО применяют не только в военное, но и в мирное время. Сейчас Россия к этому прибегает, прежде всего, для облегчения условий захвата территорий нашего государства. То есть Кремль пытается сломить сопротивление украинцев.

Проводятся параллели с блокировкой "Азовстали", – эксперт

На официальном портале Минобороны "АрмияInform" обнародовали детали операции, где фигурирует одна из самых болезненных тем. Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что сейчас идет информационная атака, направленная на поддержку войск врага, воюющих в Луганской области.

Россиянами вбрасываются тезисы о том, что Северодонецк станет вторым Мариуполем, проводятся параллели с блокировкой "Азовстали" и нашей группировки, действующей в районе Лисичанск-Северодонецк,

– сказал эксперт.

Он добавил, что в сообщениях всегда акцентируют внимание на том, что якобы 6 тысяч военных сдадутся в плен. Эти тезисы враг будет эксплуатировать минимум месяц – полтора.

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