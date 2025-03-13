СБУ предупреждает украинцев об активизации российской пропаганды

Россия постоянно атакует Украину не только на фронте, а также и в информационном поле. Служба безопасности Украины информирует об активизации российской пропаганды.

Служба безопасности Украины предупредила об активизации российских спецслужб в информационном пространстве с привлечением карманных пропагандистов, блогеров и так называемых "экспертов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение СБУ.

Смотрите также Сохранили миллионы, избежали сбоя стратегических предприятий, – эксперт о задержании СБУ "топкрота"

Как работает пропаганда

Они создают и распространяют антиукраинский контент, который через ботофермы пытаются "разгонять" в социальных сетях и подконтрольных СМИ.

В частности, среди распространяемых тезисов: отработка кремлевских нарративов о войне в Украине;

акценты, направлены на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства;

информкампании против военно-политического руководства Украины;

тезисы о "потере субъектности" во время переговоров на международной арене;

распространение упаднических настроений, закамуфлированных под якобы нейтральные экспертные оценки, которые на самом деле работают в интересах Москвы и тому подобное.

Враг хочет расшатывать общественно-политическую ситуацию в Украине, а также он стремится снизить уровень международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте.

За такие действия предусмотрено наказание

СБУ напоминает, что такие действия в пользу России содержат признаки уголовных преступлений и подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса Украины. Их могут классифицировать как государственную измену, совершенную в условиях военного времени с соответствующим наказанием за это.