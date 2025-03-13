СБУ предупреждает украинцев об активизации российской пропаганды
- СБУ предупреждает об активизации российских спецслужб в информационном пространстве с привлечением пропагандистов для распространения антиукраинского контента.
- Такие действия классифицируются как уголовные правонарушения, в частности государственная измена, с соответствующим наказанием.
Россия постоянно атакует Украину не только на фронте, а также и в информационном поле. Служба безопасности Украины информирует об активизации российской пропаганды.
Служба безопасности Украины предупредила об активизации российских спецслужб в информационном пространстве с привлечением карманных пропагандистов, блогеров и так называемых "экспертов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение СБУ.
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Как работает пропаганда
Они создают и распространяют антиукраинский контент, который через ботофермы пытаются "разгонять" в социальных сетях и подконтрольных СМИ.
В частности, среди распространяемых тезисов: отработка кремлевских нарративов о войне в Украине;
- акценты, направлены на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства;
- информкампании против военно-политического руководства Украины;
- тезисы о "потере субъектности" во время переговоров на международной арене;
- распространение упаднических настроений, закамуфлированных под якобы нейтральные экспертные оценки, которые на самом деле работают в интересах Москвы и тому подобное.
Враг хочет расшатывать общественно-политическую ситуацию в Украине, а также он стремится снизить уровень международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте.
За такие действия предусмотрено наказание
СБУ напоминает, что такие действия в пользу России содержат признаки уголовных преступлений и подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса Украины. Их могут классифицировать как государственную измену, совершенную в условиях военного времени с соответствующим наказанием за это.