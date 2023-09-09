В последнее время Россия активнее атакует Одесщину: в ГУР объяснили, к чему стремится враг

Россияне в последнее время все активнее бьют по Одесской области. Враг целится по гражданской и припортовой инфраструктуре региона. В украинской разведке объяснили, почему атак стало больше.

В комментарии представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, почему одним из ключевых направлений атак россиян стала именно Одесщина. По его словам, главная причина кроется в том, что Кремль стремится к переговорам о зерновом коридоре.

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Россия стремится выбить Украину

Сейчас одним из ключевых направлений ударов врага есть Одесщина. Поскольку сейчас на разных уровнях продолжают переговоры по зерновому коридору, параллельно с этими переговорами Россия пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину как возможного исполнителя соглашений,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Он также объяснил, что Кремль пытается продвигать во время своих переговоров. По словам Андрея Юсова, в России стремятся договориться, чтобы на экспорт шло именно их зерно, а также то, какое врагу удалось украсть с временно оккупированных территорий.

Они понимают, что полностью не смогут исключить Украину, но уничтожение портовой инфраструктуры, по их логике, в определенной степени решает этот вопрос. Они не получат желаемого результата при любых обстоятельствах, но план таков,

– отметил представитель ГУР МО.

Накануне россияне снова били по Одесщине

Так, в ночь на 8 сентября российские военные снова запустили по Одесщине дроны-камикадзе. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что известно о результатах работы ПВО в регионе.

По результатам боевой работы, силами противовоздушной обороны, в том числе воздушного командования "Юг", были уничтожены два беспилотника над Николаевщиной и 14 над Одесщиной,

– отметила она.

В то же время спикер отметила, что попаданий не фиксировали. Впрочем, есть последствия боевой работы. Так, обломки беспилотника повредили нежилое здание, а также загорелась сухая трава. Пожар удалось ликвидировать.

Позже в Воздушных силах уточнили информацию. Указали, что враг запустил по Одесщине 20 "Шахедов", из которых 16 удалось сбить.