Россия называет лозунг "Героям слава" "фашизмом", но сама его использует: фотодоказательства

Из-за жалоб страны-оккупанта УЕФА обязал Украину забрать с формы сборной по футболу надпись "Героям слава". Несмотря на то, что Москва называет лозунг "фашистским", в самой России продолжают активно его использовать.

Журналист Денис Казанский опубликовал в сети фото, на которых заметно, что истерика России по поводу лозунга "Героям слава" распространяется только на Украину.

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Фотодоказательства использования Россией лозунга "Героям слава"

Несмотря на то, что Россия требовала, а УЕФА таки запретили Украине использовать на форме лозунг "Героям слава", на многих памятниках, монументах, значках и даже пропагандистских листовках в самой России его активно используют.

Хотя страна-оккупант упрекала в том, что этот лозунг вроде "фашистский", сама не спешит прощаться с ним.

Но если это фашизм, то тогда как объяснить все это? Или когда в России "слава героям" – то это не фашизм, а когда в Украине – то фашизм,

– отметил Казанский.

Скандал с формой украинской сборной: коротко

Новую форму украинской сборной по футболу к Евро-2020 представили 6 июня. На футболке изображена карта Украины с оккупированным Крымом, а также лозунги – "Слава Украине" и "Героям слава".

Украинцы с восторгом встретили новую форму. Однако в Москве сразу запылало. Там начали вбрасывать, что Крым якобы русский, а лозунг "Героям слава" – фашистский.

После жалобы России в УЕФА выдвинули требование убрать из формы "Героям слава".

Впоследствии лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными в сборной.

Символика, изображенная на фото, запрещена в Украине, ведь связана с преступлениями тоталитарного советского режима.