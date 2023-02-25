Российские войска активизировали использование разведывательных беспилотников и авиации

Украина в перманентном ожидании возможного ракетного удара. В настоящее время наблюдается активность как разведывательных дронов врага, так и авиации. Какая ситуация в акватории Черного моря?

Пролила свет на это пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. Она отметила, что за активностью врага внимательно следят.

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Враг активизировался

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты сейчас используют разведывательные дроны и авиацию. Не исключается тот факт, что враг может нарастить группировку кораблей в Черном море.

В то же время, подчеркнула спикер ОК "Юг", ситуация остается стабильной. Известно, что в акватории Черного моря – 9 судов врага. Из них только один ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

Они со вчера (24 февраля – 24 Канал) увеличили свою группировку вдвое, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему расширению корабельной группировки. Уже сегодня дважды раздавалась воздушная тревога, в том числе и по всей территории Украины, и по южным регионам,

– заметила Гуменюк.

Она добавила, что сейчас не фиксировали активность ракетоносителей. В то же время, наши военные продолжают пристально следить за действиями оккупантов.

Почему стало меньше массированных атак

На этот вопрос ответил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заметил, что если бы враг мог запускать больше ракет, он непременно это делал бы. Сейчас враг не разбрасывается ракетами, ведь большинство такого вида вооружения он уже использовал во время прошлых атак.

Юрий Игнат напомнил, что на протяжении осени и части зимы оккупанты стремились уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Но добиться желаемого результата им не удалось. Наши энергетики поражали изобретательностью, а союзники с Запада – количеством помощи. Тем временем захватчики уверенно исчерпывали запасы своих ракет.

Они (россияне – 24 Канал) огромное количество ракет использовали. Их запускают и фактически с конвейера берут "Калибры" и Х-101. Это дефицитное дальнобойное высокоточное оружие. И все чаще применяют советские Х-22 и С-300,

– сообщил он.

Несмотря на то, что у захватчиков есть дефицит ракет, это не значит, что можно игнорировать воздушные тревоги. Следует помнить, что враг крайне коварен. И может нанести удар в любой момент. Когда раздаются сирены – отправляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя.