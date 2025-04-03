Количество обстрелов Харькова значительно возросло: россияне изменили тактику и тенденцию атак
- Количество обстрелов Харькова значительно возросло, россияне изменили тактику, используя группы беспилотников.
- Больше всего под ударами находятся Купянск, Золочев и громада, обстрелы происходят ежедневно.
- Зафиксировано пять массированных обстрелов за неделю, каждый раз используют 10 – 15 беспилотников.
Количество обстрелов Харькова в последнее время значительно возросло. Россияне атакуют город, запуская группы беспилотников. Враг изменил тактику и тенденцию ударов.
Об этом в четверг, 3 апреля, в эфире телемарафона заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает 24 Канал.
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Как россияне обстреливают Харьков
По его словам, россияне активизировали обстрелы города Харьков.
Изменилась тактика и тенденция обстрелов. Сейчас обстрелы осуществляются группой БпЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю, массированный – от 10 до 15 БпЛА используют каждый раз для нанесения ударов,
– заявил он.
В то же время ситуация на территории области, как говорит Чубенко, хуже. Более года каждый день россияне обстреливают населенные пункты Харьковской области. Больше всего под российскими ударами находятся Купянск и громада.
"Последние несколько месяцев значительно увеличилось количество обстрелов населенного пункта Золочев и авиабомбами, и "Геранями". К сожалению, имеем большое количество травмированных из Купянска", – резюмировал представитель прокуратуры.
Напомним, накануне Харьков снова атаковали "Шахедами", 14 ударов вражеских БпЛА пришлись по пяти локациям в Киевском районе Харькова. Были попадания, есть повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры.