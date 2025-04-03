Количество обстрелов Харькова значительно возросло: россияне изменили тактику и тенденцию атак

Количество обстрелов Харькова в последнее время значительно возросло. Россияне атакуют город, запуская группы беспилотников. Враг изменил тактику и тенденцию ударов.

Об этом в четверг, 3 апреля, в эфире телемарафона заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает 24 Канал.

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Как россияне обстреливают Харьков

По его словам, россияне активизировали обстрелы города Харьков.

Изменилась тактика и тенденция обстрелов. Сейчас обстрелы осуществляются группой БпЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю, массированный – от 10 до 15 БпЛА используют каждый раз для нанесения ударов,

– заявил он.

В то же время ситуация на территории области, как говорит Чубенко, хуже. Более года каждый день россияне обстреливают населенные пункты Харьковской области. Больше всего под российскими ударами находятся Купянск и громада.

"Последние несколько месяцев значительно увеличилось количество обстрелов населенного пункта Золочев и авиабомбами, и "Геранями". К сожалению, имеем большое количество травмированных из Купянска", – резюмировал представитель прокуратуры.

Напомним, накануне Харьков снова атаковали "Шахедами", 14 ударов вражеских БпЛА пришлись по пяти локациям в Киевском районе Харькова. Были попадания, есть повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры.