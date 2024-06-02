Такие действия могут напугать российских захватчиков. В то же время оккупационное командование будет считать покорность режиму важнее компетентности. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

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Кремль "убирает неудобных"

Российские СМИ и телеграмм-каналы 21 мая обнародовали информацию о задержании бывшего командующего 58 общевойсковой армии страны-агрессора генерал-майора Ивана Попова.

В июле 2023 года Попов был уволен с должности командующего 58-й армии, которая дислоцировалась на Запорожском направлении. Сейчас же его обвиняют в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов.

Ранее генерал раскритиковал компетентности решений руководства обороны России по ведению войны. Затем он также раскритиковал решение о своем увольнении.

Тогда Иван Попов заявил, что якобы "старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в наиболее тяжелый и напряженный момент".

Покорность режиму – превыше всего

Разведка Великобритании утверждает, что в коррумпированной системе, которая достаточно распространена во всех сферах функционирования страны-агрессора, наказание за взяточничество является политическим инструментом борьбы.

Также в истории есть много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные или вымышленные, чтобы устранить или наказать внутренних критиков или неугодных.

Министерство обороны Великобритании считает, что Попова считали высококомпетентным командующим вражеской армии. По словам российских захватчиков, он был достаточно популярным среди оккупационных войск.

Его арест, вероятно, еще больше напугает российских военных и убедит его коллег на высших командных должностях, что лояльность и покорность режиму и своему начальству ценятся выше, чем компетентность и харизма,

– говорится в сводке.

Что известно об увольнении Попова: коротко