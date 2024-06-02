Такі дії можуть налякати російських загарбників. Водночас окупаційне командування вважатиме покору режиму важливішою за компетентність. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Британії.

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Кремль "прибирає незручних"

Російські ЗМІ та телеграм-канали 21 травня оприлюднили інформацію про затримання колишнього командувача 58 загальновійськової армії країни-агресорки генерал-майора Івана Попова.

У липні 2023 року Попов був звільнений з посади командувача 58-ї армії, яка дислокувалася на Запорізькому напрямку. Наразі ж його звинувачують у шахрайстві та корупції, пов’язаних з продажем військових будівельних матеріалів.

Раніше генерал розкритикував компетентності рішень керівництва оборони Росії щодо ведення війни. Потім він також розкритикував рішення про своє звільнення.

Тоді Іван Попов заявив, що нібито "старший командир вдарив з тилу, віроломно і підло обезголовивши армію у найбільш важкий та напружений момент".

Покора режиму – понад усе

Розвідка Британії стверджує, що у корумпованій системі, яка досить поширена у чи не всіх сферах функціонування країни-агресорки, покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби.

Також в історії є багато випадків, коли російський режим використовував звинувачення в корупції, реальні чи вигадані, щоб усунути або покарати внутрішніх критиків або неугодних.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Попова вважали висококомпетентним командувачем ворожої армії. За словами російських загарбників, він був досить популярним серед окупаційних військ.

Його арешт, ймовірно, ще більше налякає російських військових і переконає його колег на вищих командних посадах, що лояльність і покора режиму та своєму начальству цінуються вище, ніж компетентність і харизма,

– йдеться у зведенні.

Що відомо про звільнення Попова: коротко