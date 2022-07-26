россия анонсировала новые "стратегические учения": где и когда планируют провести

В кремле решили провести военные учения с остатками бойцов, которых Украина еще не превратила в груз "200". Учения будут продолжаться с 30 августа по 5 сентября 2022 года.

Известно, что в стратегических учениях "Восток-2022" примут участие войска восточного военного округа.

Важно ВСУ ликвидировали почти 40 тысяч захватчиков: потери врага по состоянию на 26 июля

Учения пройдут на полигонах восточного военного округа:

Биджанский,

Бурдуны,

Бухта Анна,

Горячие Ключи,

Князе-Волконский,

Литовка,

Лагунье,

Мухор-Кондуй,

Новосельский,

Сергеевский,

Телемба,

Успеновский,

Цугол.

К ним привлекут часть сил воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также военные контингенты других стран. Под последним, вероятно, понимают бойцов из беларуси.

В минобороны россии прокомментировали мобилизацию

Отдельно в минобороны россии заявили, что "ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-либо мобилизационных мероприятий".

Не опровергая этого, в минобороны россии отметили, что к проведению так называемой "специальной военной операции" привлекается только часть вооруженных сил россии, "численности которой вполне достаточно для выполнения всех задач".

Что ж, вероятно, задача так называемой путинской "спецоперации" – получить отпор от ВСУ и уйти, как жест доброй воли, с нашей земли.

Потери оккупантов колоссальные

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 170 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Правда, из-за интенсивности боев цифры – приблизительны. На самом деле количество обезвреженных захватчиков может быть больше.

Кроме того, у врага – серьезные потери в технике:

танков – 1737 (+7) единиц,

боевых бронированных машин – 3959 (+9) единиц,

артиллерийских систем – 880 (+4) единиц,

РСЗО – 258 (+1) единиц,

средства ПВО – 117 (+1) единиц,

самолетов – 222 (+0) единиц,

вертолетов – 189 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3) единиц,

крылатые ракеты – 174 (+0) единиц,

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3) единиц,

специальная техника – 75 (+2) единиц.

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