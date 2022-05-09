Россия анонсировала выплату семьям военных, погибших в Украине: однако деньги увидят не все

Для семей, в которых военный погиб в Украине, Россия анонсировала выплату в сумме в миллион рублей. Однако, эти деньги смогут увидеть не все.

Известно, что 30 апреля 2022 Владимир Путин подписал указ о выплате 3 миллионов рублей родственникам раненых российских военных и 5 миллионов рублей – родственникам погибших.

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Эти деньги должны хорошо повлиять на количество граждан во время мобилизации, ведь за такие суммы рашисты готовы рисковать жизнью.

Но по этим заявлениям есть горькая реальность, в которой Россия записывает большинство убитых солдат, как пропавших без вести, чтобы не выплачивать эту компенсацию,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Примером таких действий страны-агрессора является погибший на крейсере "Москва" солдат-срочник Егор Шкребец, официально признанный пропавшим без вести.

Что известно о "пропавшем" моряке

Русский Дмитрий Шкребец пытается найти своего сына-срочника Егора. Парень проходил службу на "Москве", а теперь – объявлен пропавшим без вести. В военной прокуратуре Черноморского флота цинично заявили, что судно "не было включено в список военных соединений и частей, которые привлекаются к участию в специальной военной операции". В то же время там утверждают, что крейсер якобы не входил в территориальные воды Украины.

Кроме того, прокуратура рассказала отцу, что сын не вернулся в воинскую часть. Это произошло после того, как "чрезвычайные обстоятельства" привели к потоплению корабля.

Расходы России на войну с Украиной

Кремль ежедневно тратит около 900 миллионов долларов на войну. Об этом сообщил военный аналитик Шон Спунтс. Эти средства они тратят на выплаты российским военным, обеспечение их боеприпасами, пулями и ракетами, затраты на ремонт утраченной или поврежденной военной техники. Эти цифры не учитывают потери России, которые она понесла из-за введения санкций.

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