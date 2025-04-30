Россия атаковала 108 БпЛА: сколько сбили

В течение ночи и утра 30 апреля россияне атаковали украинские города с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" и другие, запустив 108 воздушных целей.

Силы противовоздушной обороны сбили 50 ударных беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отбивали атаку

По данным Воздушных сил, ночью россиян атаковали 108 ударными беспилотниками и беспилотниками-имитаторами других типов с территории Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также Чауды, на территории временно оккупированного Крыма.

Основными направлениями удара противника, согласно обнародованной информации, были Днепр и Харьков. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:30 подтверждено сбитие 50 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны,

– говорится в сообщении.

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Сколько вражеских БПЛА сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряли, без негативных последствий. В то же время из-за вражеской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области.

В Харькове ночью слышали около 16 взрывов во время атаки. По последним данным, мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших от ночного удара российских БПЛА по Харькову возросло до 47. Среди них есть дети и беременная женщина.