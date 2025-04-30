Сили протиповітряної оборони збили 50 ударних безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відбивали атаку

За даними Повітряних сил, уночі росіян атакували 108 ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів з території Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Чауди, що на території тимчасово окупованого Криму.

Основними напрямками удару противника, згідно з оприлюдненою інформацією, були Дніпро та Харків. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.



Скільки ворожих БпЛА збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Ще 22 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили, без негативних наслідків. Водночас через ворожу атаку постраждали Харківська та Дніпропетровська області.

До слова, у Харкові уночі чули близько 16 вибухів під час атаки. За останніми даними, мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих від нічного удару російських БпЛА по Харкову зросла до 47. Серед них є діти та вагітна жінка.