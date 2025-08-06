В ночь на среду, 6 августа, россияне атаковали украинские города, запустив 45 ударных беспилотников. Воздушные цели противника сбивали силы ПВО.

Противовоздушной обороне удалось сбить 36 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как ПВО отразила атаку 6 августа?

Россияне ночью запустили по Украине 45 дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов из Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также из Чауды, что во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Есть попадание 9 БпЛА на 3 локациях, и зафиксировали падение обломков на одной.



Как отработала ПВО по вражеским целям ночью 6 августа / Инфографика Воздушных сил

К слову, в частности, под атакой беспилотников оказалась Одесская область. Враг целился в объекты гражданской инфраструктуры. В результате повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2, 5 тысячи абонентов.