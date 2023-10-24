Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он рассказал детали утренней атаки врага, передает 24 Канал.
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Враг целился по Днепропетровщине
В Днепропетровской области утром 24 октября была объявлена воздушная тревога. Она длилась около часа – с 08:35 до 09:20. В Воздушных силах предупредили, что тревогу объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Позже в Днепропетровской области раздались взрывы.
Как сообщил Лысак, враг пытался нанести ракетный удар по области, но украинские защитники неба уничтожили вражеские цели. Так, бойцы ВзК "Восход" уничтожили ракету над Каменским районом. Взрывы были и в Синельниково.
Громко было и на Синельниковщине. Там в результате атаки повреждены инфраструктурный объект и несколько частных домов. Предварительно жертв и пострадавших нет. Детали уточняются,
– сообщил Лысак.
Россия ночью атаковала "Шахедами"
- В ночь на 24 октября российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты запустили беспилотники с южного направления – с мыса Чауда в Крыму. Тревогу в областях начали объявлять около 00:10. Как предупреждали в Воздушных силах, БПЛА двигались в направлении Винницкой и Хмельницкой областей.
- В общем, Воздушные силы зафиксировали пуски 6 дронов "Шахед". Все БПЛА были уничтожены силами и средствами ПВО: истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами в пределах Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областей.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что своими дронами-камикадзе россияне изучают маршруты, где размещены украинские системы противовоздушной обороны. Он объяснил, что такими действиями враг намечает пути для будущих атак, чтобы обходить средства ПВО.
- Во время ночной атаки враг использовал комплексы С-300. По словам Игната, россияне выпустили около 5 ракет со временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.