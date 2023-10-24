Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он рассказал детали утренней атаки врага, передает 24 Канал.

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Враг целился по Днепропетровщине

В Днепропетровской области утром 24 октября была объявлена воздушная тревога. Она длилась около часа – с 08:35 до 09:20. В Воздушных силах предупредили, что тревогу объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Позже в Днепропетровской области раздались взрывы.

Как сообщил Лысак, враг пытался нанести ракетный удар по области, но украинские защитники неба уничтожили вражеские цели. Так, бойцы ВзК "Восход" уничтожили ракету над Каменским районом. Взрывы были и в Синельниково.

Громко было и на Синельниковщине. Там в результате атаки повреждены инфраструктурный объект и несколько частных домов. Предварительно жертв и пострадавших нет. Детали уточняются,

– сообщил Лысак.

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