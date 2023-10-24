Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він розповів деталі ранкової атаки ворога, передає 24 Канал.
Дивіться також У Кривому Розі вночі знову лунали вибухи: є влучання у промисловий об'єкт
Ворог цілив по Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області зранку 24 жовтня оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько години – з 08:35 до 09:20. У Повітряних силах попередили, що тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Пізніше в Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Як повідомив Лисак, ворог намагався завдати ракетного удару по області, але українські захисники неба знищили ворожі цілі. Так, бійці ПвК "Схід" знищили ракету над Кам'янським районом. Вибухи були й в Синельникове.
Гучно було і на Синельниківщині. Там в результаті атаки пошкоджені інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Деталі уточнюються,
– повідомив Лисак.
Росія вночі атакувала "Шахедами"
- У ніч на 24 жовтня російська армія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти запустили безпілотники з південного напрямку – з мису Чауда в Криму. Тривогу в областях почали оголошувати близько о 00:10. Як попереджали у Повітряних силах, БпЛА рухалися у напрямку Вінницької та Хмельницької областей.
- Загалом, Повітряні сили зафіксували пуски 6 дронів "Шахед". Усі БпЛА було знищено силами та засобами ППО: винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що своїми дронами-камікадзе росіяни вивчають маршрути, де розміщені українські системи протиповітряної оборони. Він пояснив, що такими діями ворог намічає шляхи для майбутніх атак, аби оминати засоби ППО.
- Під час нічної атаки ворог також використовував комплекси С-300. За словами Ігната, росіяни випустили близько 5 ракет з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.