В четверг, 8 февраля, около 16:00 российские оккупанты применили ударный БПЛА против гражданских, ехавших на авто. Это произошло возле города Берислав Херсонской области.

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Что известно о российской атаке

В результате этой атаки два человека, к сожалению, погибли. Еще один человек получил травмы. Херсонская областная прокуратура сообщила о начатом досудебном расследовании в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 8 февраля около 16:00 на автодороге недалеко от города Берислав правоохранители обнаружили горящий автомобиль, внутри которого есть тела двух погибших людей. Вероятно в транспорт попал дрон-камикадзе. Другие подробности происшествия устанавливаются,

– говорится в сообщении.



Такой вид имела машина в результате российской агрессии / Фото Херсонской областной прокуратуры

Этот жуткий инцидент также прокомментировали в ГСЧС.

Во время ликвидации горящего автомобиля на трассе Марьянское-Берислав были обнаружены тела двух людей. Вероятно, автомобиль загорелся из-за попадания вражеского боеприпаса,

– сказали спасатели.



По этому авто с гражданскими попали российские оккупанты / Фото ГСЧС

Также сегодня госпитализировали 58-летнего мужчину с травмой. Когда Россия обстреливала Белозерскую общину, он пытался добраться до укрытия.

Россия постоянно терроризирует Херсонскую область