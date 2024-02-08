В четверг, 8 февраля, около 16:00 российские оккупанты применили ударный БПЛА против гражданских, ехавших на авто. Это произошло возле города Берислав Херсонской области.
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Что известно о российской атаке
В результате этой атаки два человека, к сожалению, погибли. Еще один человек получил травмы. Херсонская областная прокуратура сообщила о начатом досудебном расследовании в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 8 февраля около 16:00 на автодороге недалеко от города Берислав правоохранители обнаружили горящий автомобиль, внутри которого есть тела двух погибших людей. Вероятно в транспорт попал дрон-камикадзе. Другие подробности происшествия устанавливаются,
– говорится в сообщении.
Такой вид имела машина в результате российской агрессии / Фото Херсонской областной прокуратуры
Этот жуткий инцидент также прокомментировали в ГСЧС.
Во время ликвидации горящего автомобиля на трассе Марьянское-Берислав были обнаружены тела двух людей. Вероятно, автомобиль загорелся из-за попадания вражеского боеприпаса,
– сказали спасатели.
По этому авто с гражданскими попали российские оккупанты / Фото ГСЧС
Также сегодня госпитализировали 58-летнего мужчину с травмой. Когда Россия обстреливала Белозерскую общину, он пытался добраться до укрытия.
Россия постоянно терроризирует Херсонскую область
- Недавно российские оккупанты убили в Херсонской области волонтеров из Франции. Двое иностранцев в момент атаки помогали жителям Берислава.
- Ранее захватчики в очередной раз атаковали Херсон. Они били по жилым кварталам более 1 часа, в результате чего в городе пропал свет.
- Напомним, что во временно оккупированных Олешках российские военные устроили хаотичную стрельбу прямо посреди жилого массива. В результате на месте погиб 67-летний пенсионер.