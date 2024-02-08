У четвер, 8 лютого, близько 16:00 російські окупанти застосували ударний БпЛА проти цивільних, що їхали на авто. Це сталося біля міста Берислав Херсонської області.
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Що відомо про російську атаку
У результаті цієї атаки двоє людей, на жаль, загинули. Ще одна особа зазнала травм. Херсонська обласна прокуратура повідомила про розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються,
– мовиться у повідомленні.
Такий вигляд мала автівка внаслідок російської агресії / Фото Херсонської обласної прокуратури
Цей моторошний інцидент також прокоментували у ДСНС.
Під час ліквідації палаючого автомобіля на трасі Мар'янське-Берислав було виявлено тіла двох людей. Імовірно, автомобіль загорівся через влучання ворожого боєприпасу,
– сказали рятувальники.
По цьому авто з цивільними поцілили російські окупанти / Фото ДСНС
Також сьогодні ушпиталили 58-річного чоловіка з травмою. Коли Росія обстрілювала Білозерську громаду, він намагався дістатися укриття.
Росія постійно тероризує Херсонщину
- Нещодавно російські окупанти вбили у Херсонській області волонтерів з Франції. Двоє іноземців у момент атаки допомагали жителям Берислава.
- Раніше загарбники вкотре атакували Херсон. Вони гатили по житлових кварталах понад 1 годину, внаслідок чого у місті зникло світло.
- Нагадаємо, що в тимчасово окупованих Олешках російські військові влаштували хаотичну стрілянину прямо посеред житлового масиву. В результаті на місці загинув 67-річний пенсіонер.