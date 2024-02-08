У четвер, 8 лютого, близько 16:00 російські окупанти застосували ударний БпЛА проти цивільних, що їхали на авто. Це сталося біля міста Берислав Херсонської області.

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Що відомо про російську атаку

У результаті цієї атаки двоє людей, на жаль, загинули. Ще одна особа зазнала травм. Херсонська обласна прокуратура повідомила про розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються,

– мовиться у повідомленні.



Такий вигляд мала автівка внаслідок російської агресії / Фото Херсонської обласної прокуратури

Цей моторошний інцидент також прокоментували у ДСНС.

Під час ліквідації палаючого автомобіля на трасі Мар'янське-Берислав було виявлено тіла двох людей. Імовірно, автомобіль загорівся через влучання ворожого боєприпасу,

– сказали рятувальники.



По цьому авто з цивільними поцілили російські окупанти / Фото ДСНС

Також сьогодні ушпиталили 58-річного чоловіка з травмою. Коли Росія обстрілювала Білозерську громаду, він намагався дістатися укриття.

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