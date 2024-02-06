На жаль, внаслідок російської атаки є поранена. Деталі ворожого удару розповіли в ОВА.

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У постраждалої вибухова травма й поранення

Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу.

Через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї – вибухова травма, поранення рук та ніг,

– повідомили в ОВА.

Зазначили, що потерпілу доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють стан жінки як середньої тяжкості.

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