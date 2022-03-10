Россия атаковала Харьковский физико-технический институт: ядерная установка полностью обесточена

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать украинские города. 10 марта они атаковали Харьковский физико-технический институт, где размещен экспериментальный ядерный реактор.

Россия ударила в этот университет уже во второй раз. Первый обстрел был 6 марта.

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Оккупанты обстреляли исследовательскую ядерную установку

Российские захватчики в очередной раз совершили акт ядерного терроризма. Вечером 10 марта они обстреляли исследовательскую ядерную установку – ядерный подкретическую установку "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов". Она размещена в Харьковском физико-техническом институте.

По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточен, имеются поверхностные повреждения здания. Этот перечень повреждений пока не является полным. В данное время информация о последствиях повреждений уточняется персоналом ЯПУ "Источник нейтронов",

– рассказали в Госатомрегулировании.

Первая бомбардировка "Источник нейтронов" была 6 марта. Тогда оккупанты нанесли ряд убытков:

полностью разрушена подстанция РУ-0,4 киловатта;

повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения кластерной галереи линейного ускорителя электронов;

в некоторых местах были поверхностные повреждения основного здания установки;

повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений "Источник нейтронов";

выбиты окна в здании помповой и градирен, в лаборатории изотопов.

До начала вторжения России в Украину "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в пределах которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом. 24 февраля оперативный персонал перевел установку в глубокое подкритическое состояние.

Смотрите видео, как оккупанты обстреляли Харьковский физико-технический институт:

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