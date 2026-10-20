Попали в операционную: Россия уже во второй раз атаковала Институт Стражеска в Киеве

20 октября российские войска нанесли удар по Институту Стражеска в Киеве. Удар пришелся на операционную на шестом этаже, один пациент получил ранение.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавшему уже оказали всю необходимую помощь, а жертв в результате очередной вражеской атаки удалось избежать.

Что известно об ударе по больнице

Это медицинское учреждение подвергается российским ударам уже не в первый раз.

В 2023 году удар пришелся на четвертый этаж медицинского комплекса, а теперь разрушениям подвергся шестой этаж, где расположена операционная.

В Институте Стражеска спасают пациентов с сердечными патологиями со всей Украины, проводят сложные хирургические вмешательства и реабилитируют больных после перенесенных инфарктов.

"Благодарю врачей и персонал, которые продолжают работать и спасать пациентов,

– отметил Сергей Корецкий.

А 19 октября российская атака повредила консультативно-диагностический центр больницы № 6 в в Соломенском районе Киева. Все запланированные на неделю приемы пациентов отменили из-за значительных разрушений корпуса.