Россия атаковала Киев: раздались взрывы, вспыхнул пожар

Россия атаковала Киев. В столице прогремели взрывы, вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 22:26. Воздушные силы писали о движении реактивного беспилотника на город.

Впоследствии жители Киева слышали взрывы. Городской голова рассказал, что в Голосеевском районе в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар в частном жилом доме.

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Где сейчас тревога: смотрите карту

Напомним, что Россия несколько дней подряд бьет по мостам в Киеве. Из-за вражеских атак движение Южным мостом перекрыли, а Северный мост работал с ограничениями.