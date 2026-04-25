Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россияне ударили по микроавтобусу на Запорожье: есть жертва и пострадавшие
25 апреля, 12:46
2

София Рожик
Основные тезисы
  • В Запорожском районе в селе Юрковка россияне ударили по маршрутному автобусу с гражданскими, что привело к гибели одного человека и ранения четырех.
  • Российские войска регулярно атакуют автобусы с мирными жителями в Украине, в частности ранее в Никополе, что привело к значительным жертвам.

Россия продолжает террор Украины. В субботу, 25 апреля, оккупанты цинично ударили по микроавтобусу в Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно об атаке на автобус?

Под прицелом оккупантов оказался маршрутный автобус с гражданскими в селе Юрковка Запорожского района.

Микроавтобус получил повреждения

В результате атаки один человек погиб, еще четыре – ранены.

Напомним, что россияне часто бьют по автобусам с мирными жителями.

Например, в 7 апреля Россия ударила по автобусу в центре Никополя в Днепропетровской области. Тогда погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Последствия атаки 25 апреля

  • Россия этой ночью била баллистикой и БПЛА по Черниговской области. Погибли 2 человека, еще 7 получили ранения. Повреждены дома.

  • В результате атаки на Одесскую область повреждена жилая застройка и припортовая территория, в частности иностранное судно. Были травмированы 2 человека.

  • А в Днепре в результате атак погибли 4 человека, пострадали 27, среди них двое детей. Под завалами могут быть еще люди. Повреждены жилые дома, предприятия, объект промышленной инфраструктуры, уничтожены грузовики с зерном, обстрелы продолжаются.