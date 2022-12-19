Одну из них в ночь на 19 декабря удалось сбить силам ПВО. В полиции показали обломки вражеской ракеты, которой враг пытался атаковать Николаевскую область.

Читайте также Могут ли россияне усилить ракетные удары перед Новым годом: что говорят в ВСУ

Атаковали советской ракетой

Об этом в своем телеграме сообщил начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет. Он отметил, что оккупанты стреляли ночью по Первомайскому району.

Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты производства советских времен. Хорошая работа ПВО,

– отметил он.



Обломки сбитой российской ракеты в Николаевской области / Фото с телеграма Шайхета



Обломки сбитой российской ракеты в Николаевской области / Фото с телеграма Шайхета

Не обошлось без атаки дронами

Заметим, что в эту ночь было неспокойно в Николаевской области. Около 23:08 глава ОВА Виталий Ким отметил, что над регионом летают вражеские беспилотники. Впоследствии он добавил, что БпЛА удалось сбить.

Любопытно, что воздушную тревогу в области объявили только после 23:40. По словам Кима, он не знает, почему сирены сообщили об опасности с неба гораздо позже.

Отметим, что тогда об угрозе с неба предупредили также жителей Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой областей.

Добавим, что накануне разведка предупредила о получении Россией новой партии "Шахидов". Именно поэтому враг активизировал атаки дронами-камикадзе.

Атаковали ночью дронами также Киев